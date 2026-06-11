Tragedia a Eboli: pensionato trovato morto in casa nel centro storico

Un pensionato è stato trovato senza vita nella sua abitazione, situata a pochi passi dalla chiesa di San Biagio, nel cuore della zona antica di Eboli. La scoperta è avvenuta nelle scorse ore e ha immediatamente fatto scattare l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso e informato la Procura della Repubblica di Salerno.

Le indagini e l’ipotesi del malore

Secondo una prima ricostruzione, il pensionato viveva da solo. Durante i controlli effettuati nell’abitazione non sarebbero emersi segni di effrazione o elementi che facciano pensare a un’azione violenta.

Tuttavia, per chiarire con esattezza le cause della morte, la Procura ha disposto l’autopsia sulla salma e richiesto l’intervento del medico legale. Le indagini sono in corso e saranno gli esiti degli accertamenti medico-legali a fornire un quadro più preciso su quanto accaduto.