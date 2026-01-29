Traffico illecito di rifiuti: vasta operazione dei Carabinieri del NOE in Cilento

Operazione all’alba, smantellata organizzazione dedita allo smaltimento illecito dei rifiuti

E’ in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, contro un organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole.

L’attività delle forze dell’ordine

Circa 70 i Carabinieri del Reparto Speciale dell’Arma e dei Comandi Provinciali di Napoli, Salerno e Caserta impegnati nell’esecuzione di 12 provvedimenti cautelari personali.

I dettagli dell’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa. L’area interessata dall’attività è nel comune di Roccadaspide.

