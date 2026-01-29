Traffico illecito di rifiuti: vasta operazione dei Carabinieri del NOE in Cilento

E’ in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, contro un organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole.
L’attività delle forze dell’ordine
Circa 70 i Carabinieri del Reparto Speciale dell’Arma e dei Comandi Provinciali di Napoli, Salerno e Caserta impegnati nell’esecuzione di 12 provvedimenti cautelari personali.
I dettagli dell’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa. L’area interessata dall’attività è nel comune di Roccadaspide.