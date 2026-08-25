Tortorella: torna la Scuola Estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale, una settimana di eventi nel borgo

È tornata a Tortorella la Scuola Estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale, giunta quest’anno alla sua XXIII edizione. Dal 24 agosto al 4 settembre, il suggestivo borgo del Cilento ospita studenti e studiosi provenienti da diverse regioni d’Italia per un percorso di alta formazione interamente dedicato ai metodi e alle pratiche della ricerca sociale.

L’organizzazione e il programma della Scuola Estiva

La Scuola è organizzata dall’associazione Paideia in stretta collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno e con il Comune di Tortorella. Le attività didattiche e i laboratori si articolano in due sessioni distinte: la prima dal 24 al 28 agosto e la seconda dal 31 agosto al 4 settembre. L’iniziativa vede il coinvolgimento attivo di studenti universitari, dottorandi, ricercatori e professionisti del settore.

L’apertura ufficiale dell’evento è stata accompagnata da un tour di benvenuto guidato dal professor Vicente Berardi, che ha condotto i partecipanti alla scoperta della storia, delle tradizioni storiche e dei luoghi più caratteristici di Tortorella.

Gli appuntamenti culturali: libri, memoria e attualità

La presenza della Scuola si intreccia anche in questa edizione con la vita quotidiana della comunità locale e con il ricco calendario degli eventi estivi del territorio. Martedì 25 agosto, in collaborazione con la Pro Loco, si terrà la presentazione del volume “Le mille e una Cip. Romanzo visivo di comunità”, opera firmata da Vincenzo Moretti e Giuseppe Jepis Rivello, pubblicata da Edizioni dell’Ippogrifo. Un lavoro che, attraverso l’uso integrato di parole, fotografie, fotogrammi e documentari, racconta il valore del lavoro, la memoria storica e le trasformazioni delle comunità locali.

Il 26 agosto, alle ore 19:00, lo spazio sarà dedicato all’analisi dell’attualità con l’incontro “Tredici mesi. Le Stragi di Capaci e via D’Amelio”, che vedrà un’intervista al magistrato Fausto Cardella moderata dalla giornalista Vanna Ugolini. Nella stessa giornata sono previsti anche i giochi per bambini — appuntamento conclusivo delle attività estive promosse dal Comune — accompagnati da una tradizionale gara di torte.

Musica e artigianato nel Cilento: atteso il concerto dei Nomadi

Il 27 agosto sarà la grande musica dal vivo a fare da protagonista con l’atteso concerto dei Nomadi, gruppo simbolo e formazione storica della musica italiana. La serata sarà arricchita dalla presenza degli stand di TortorellArt per l’esposizione dell’artigianato locale e da diversi punti gastronomici con i prodotti tipici del territorio.

Tutte le informazioni dettagliate e gli aggiornamenti in tempo reale relativi agli eventi saranno consultabili sui canali social ufficiali del Comune di Tortorella e degli enti organizzatori.