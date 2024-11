Tortorella, bando per l’assegnazione di un locale sito sotto la Piazza Scipione

Il Comune di Tortorella, guidato dal sindaco Nicola Tancredi, intende assegnare in locazione, per la durata di anni 6 rinnovabili, un locale di proprietà comunale sito in P.zza Scipione Rovito. L’Ente ha così pubblicato il relativo bando che scade alle ore 12.00 del 2 dicembre 2024.

L’oggetto del bando

Si tratta di un locale sito sotto P.zza Scipione Rovito nella parte laterale. Gode di un’ottima posizione in quanto sito nel centro storico del paese. Il prezzo di base annuo per la locazione, in conformità ai costi desunti dalla perizia del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Tortorella è fissato in € 200,00.

I requisiti per partecipare

Potrà presentare domanda di partecipazione chiunque vi abbia interesse, ove risulti in possesso della piena capacità di agire e non si trovi in stato di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione o di interdetto, inabilitato o fallito o con procedure in corso per la dichiarazione di uno dei predetti stati.

Costituiscono requisiti/ condizioni imprescindibili per addivenire alla stipula del contratto di concessione: il locale oggetto di locazione deve essere utilizzato nell’ambito di un progetto imprenditoriale candidato al finanziamento mediante le risorse del PNRR; il possesso da parte dell’interessato dei requisiti di ordine generale; il possesso dei requisiti di accesso e di servizio che consentono l’esercizio delle attività commerciali; la mancanza dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande; essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali.

Potrà essere motivo di esclusione o risoluzione contrattuale il mancato riconoscimento, a favore del locatario, del finanziamento del PNRR M1C3, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi”. Per tutte le informazioni è possibile consultare il relativo bando sul sito istituzionale dell’Ente o presso il Comune di Tortorella.