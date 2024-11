Casal Velino, bando per la vendita di locali comunali alla frazione Acquavella

Il Comune di Casal Velino, guidato dal sindaco Silvia Pisapia, ha pubblicato il bando di gara per la vendita dei locali “garages” di proprietà comunale in via Napoli alla frazione Acquavella.

Il bando

Il bando riguarda l’alienazione del locale garage (box auto) indipendente che ha una superficie di circa mq. 30,00, ed è ubicato nel centro abitato della Frazione Acquavella con accesso diretto dalla strada provinciale “6P 77” denominata “Via Napoli”.

Per gli immobili in questione verrà eseguita un’asta pubblica col metodo delle offerte segrete, con la base d’asta, non soggetta ad IVA, di € 15.600,00. L’aggiudicazione avverrà a favore di colui che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, con la possibilità di ammettere anche offerte in ribasso rispetto al prezzo fissato a base d’asta ma nella percentuale massima del 20% del prezzo suddetto, così come previsto dal Regolamento comunale.

Gli interessati, in possesso dei requisiti specificati nel relativo bando, dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Casal Velino la propria offerta entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 novembre 2024.