Torre Orsaia: riparte il campionato di Baskin Golfo di Policastro | VIDEO

È ripreso, presso il palazzetto dello sport di Torre Orsaia, il cammino nel campionato regionale del Baskin Golfo di Policastro.

Il match

Dopo uno stop forzato, i ragazzi sono scesi nuovamente in campo ed hanno affrontato l’Ischia Baskin in un mach pieno di emozioni. Regalate, quest’ultime, anche dalla giovani ragazze dell’ “Asd semplicemente danza” e dallo straordinario pubblico presente.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale di Torre Orsaia, guidata dal Sindaco Pietrio vicino, che in breve tempo ci ha messo a disposizione il palazzetto dello sport e ci permette di continuare il campionato dopo ciò che è accaduto nella struttura di Sapri, danneggiata dal maltempo – ha affermato Antonio Pitta, Presidente della Baskin Golfo di Pilicastro – È una giornata bellissima per tutti noi e per questi ragazzi che ci mettono tanto impegno.

Finalmente abbiamo una casa dove poterci allenare e dove poter giocare. Ora possiamo davvero continuare il campionato con serenità e divertimento. Ringraziamo la squadra di Ischia perché ci ha dato modo di capire veramente come si affronta questo sport, in maniera leale e positiva”.

Tra sport e divertimento

I complimenti sono arrivati anche dal coach della squadra di Ischia Baskin Anita Agnese. “È bellissima l’atmosfera che abbiamo vissuto nonostante il Golfo di Policastro sia una squadra iscritta da poco al campionato. La squadra infatti ha ben interpretato e compreso lo spirito del Baskin – ha affermato la coach Agnese – È uno sport inclusivo che non guarda alla disabilità ma all’abilita.

Sia in campo che fuori dal campo, noi mettiamo in gioco tutto quello che abbiamo e tutto quello che possiamo: energia, cuore, gioco e agonismo ma anche tantissimo divertimento”.