Sapri, riparte la squadra di Baskin: le dichiarazioni del presidente Antonio Pitta

Ha ripreso a tutti gli effetti gli allenamenti la squadra di Baskin Golfo di Policastro. Dopo uno stop forzato, causato da alcuni danni subiti dal Palazzetto dello Sport di Sapri a seguito dell’ultima ondata di maltempo che ha colpito il Golfo di Policastro, la squadra ha nei giorni scorsi ripreso ad allenarsi presso la palestra dell’istituto “Dante Alighieri” di Sapri.

Le dichiarazioni

“Siamo stati costretti a trovare una soluzione alternativa per gli allenamenti e dobbiamo trovarne una anche per disputare le gare – ha dichiarato il presidente della società di Baskin Antonio Pitta – Il Palazzetto era diventato un po’ casa nostra ma purtroppo a causa del maltempo dello scordo 12 Gennaio abbiamo dovuto trovare una soluzione alternativa ma ora dobbiamo trovare una struttura per disputare le gare. Abbiamo già preso dei contatti con alcune amministrazioni limitrofe e speriamo che a breve riusciamo a risolvere anche questa problematica”. Uno sport che, come sottolineato dal presidente Pitta, “include tutte le “diversità” e permette a tutti di partecipare concretamente ad uno sport anche in maniera agonistica”.

La Baskin Golfo di Policastro è infatti iscritta al campionato regionale di Baskin e rientra tra le sei società presenti su tutto il territorio regionale. Inoltre vanta al suo seguito numerosi supporter che con entusiasmo seguono la squadra nel corso degli allenamenti e durante le partire ufficiali. “Dopo uno stop forzato degli allenamenti e delle partite della nostra squadra di basketin che per noi non può essere che motivo di grande orgoglio – ha poi aggiunto il Gruppo Baskin Ultras – abbiamo deciso di fare sentire ora più che mai il nostro calore e il nostro sostegno, come segno tangibile di un legame indissolubile. Seguiamo la squadra da tempo e abbiamo avuto modo di apprezzare la grinta, la passione e la gioia che mettono in ogni azione, perseverando e abbattendo ogni barriera e ostacolo che si frappone sul loro cammino. Questa forza e questa determinazione li caratterizza fortemente. Auguriamo alla squadra e alla società un buon proseguimento di campionato”.