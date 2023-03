Torna uno degli eventi più attesi dell’anno: il Borgo Spinazzo si prepara alla Via Crucis vivente

Il borgo di Spinazzo si sta preparando per uno degli eventi più attesi dell’anno: la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo, anche conosciuta come Via Crucis Vivente. L’Associazione La Rinascita, che ha organizzato l’evento per più di vent’anni, dopo tre anni di fermo a causa della pandemia, ha ripreso tutte le attività sociali, culturali e di promozione del borgo.

L’evento

Patrocinato dal Comune di Capaccio Paestum, con la collaborazione di Don Johny Kaitharath della Basilica Paleocristiana della SS. Annunziata di Paestum e il supporto degli sponsor, si terrà il 1° Aprile alle ore 19.30 nella piazza del borgo di Spinazzo. Sia i soci che le persone delle zone limitrofe vestiranno i panni della Gerusalemme di oltre 2000 anni fa.

La Passione di Cristo è il momento religioso più importante per la comunità cristiana e l’Associazione La Rinascita rappresenterà l’evento con una Via Crucis Vivente che coinvolgerà numerosi personaggi. Tra questi, ci saranno Armos Inverso nel ruolo di Gesù, Carmela Tedesco come Madonna, Paolo Di Buono in quello di Giovanni e molti altri.

I ruoli

Gli apostoli saranno interpretati da Carmine Tedesco, Pasquale Ruggiero, Luigi Naddeo, Francesco Saracino. Antonella D’Angelo interpreterà La Maddalena e Lorena Pingaro sarà La Veronica. Francesco Di Venuta sarà Nicodemo, mentre Angelo Picariello interpreterà il ruolo di Pilato e Giovanna Catia Tedesco quello dell’ancella.

Il popolo sarà rappresentato da Carmela Castagna, Patrizia Parente, Maria Rosaria Giuliano, Annapia Liguori, Michela Maddalo, Anna Esposito, Loredana Patrichi, Carmela De Luca, Giuseppina Trabucco, Renata Capozzoli e Nastasia Conti. I bambini del Borgo di Spinazzo parteciperanno anche all’evento.

La Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo sarà accompagnata dalle musiche curate da Luigi Conforto, dai costumi di scena di Carmela Castagna e dal trucco di scena di Lucia Alfano. Il team esterno sarà composto da Matteo De Santis, Michele Maddalo, Gino Marra, Massimo Di Palma, Raffaele Sabato e Nicola Di Matteo.