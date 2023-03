Torna, dopo 4 anni di stop, l’emozionante rappresentazione della “Via Crucis Vivente” a Sant’Arsenio

Dopo 4 anni, dall’ultima edizione del 2019, tornata la rappresentazione della Via Crucis Vivente, organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore di Sant’Arsenio guidata dal parroco Don Angelo Fiasco, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Sant’Arsenio, la pro loco di Sant’Arsenio e la Compagnia Teatrale “Sant’Arsenio- ieri oggi e domani”. La direzione artista è curata da Luigi Biscotti e Franco Antonazzo.

“Finalmente, dopo 4 anni dal fermo a causa della pandemia Covid, ritorna la rappresentazione della Via Crucis Vivente – dichiara con entusiasmo Luigi Biscotti che cura la direzione artistica della rappresentazione – C’è grande entusiasmo da parte di tutti per questo ritorno. Sia naturalmente noi che curiamo la direzione artistica, ma anche gli organizzatori ed i numerosi partecipanti come personaggi della rappresentazione. È un’edizione speciale perchè vogliamo ripartire da dove avevamo lasciato il pubblico il 2019 in quell’emozione stupenda e ci auguriamo che anche quest’anno la rappresentazione della Via Crucis Vivente susciti le stesse emozioni di 4 anni fa”, fanno sapere gli organizzatori.

L’evento

Si tratta di un appuntamento atteso nella comunità dopo il grande successo ottenuto dopo l’ultima rappresentazione di quattro anni fa che fece registrare il tutto esaurito nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Sant’Arsenio. Una rappresentazione curata nei minimi dettagli, dalla luci, alle musiche alla scenografia e anche la recitazione. Le prove della rappresentazione sono in corso ormai da diversi per non lasciare alcun dettaglio al caso.