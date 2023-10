Torna Puliamo il Mondo, volontari in azione a Castellabate

Un bell’ambiente inizia da ognuno di noi. Anche quest’anno a Castellabate si svolgerà Puliamo il mondo. Venerdì 6 e sabato 7 Ottobre 2023 si svolgerà quest’iniziativa di riqualificazione ambientale organizzata da Legambiente in sinergia con il Comune di Castellabate e l’Istituto Comprensivo di Castellabate riguarderà quest’anno le frazioni di San Marco e Santa Maria.

Puliamo il mondo, iniziative a Castellabate

Nello specifico, il sentiero naturalistico La Grotta, l’area giostrine di Villa Matarazzo e la spiaggia di Marina Piccola saranno i punti oggetto di pulizia. Circa 60 i ragazzi della Scuola secondaria di primo grado, II C di San Marco, II A e II B di Santa Maria impegnati in questa attività atta a sensibilizzare al rispetto, alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente. L’appuntamento è per tutti alle ore 09:30 venerdì al Porto di San Marco e giostrine Villa Matarazzo.

“Castellabate nuovamente protagonista di giornate dedicate all’ambiente. Da parte nostra è necessario tenere alta l’attenzione su questo tipo di iniziative: sensibilizzare tutti affinché il nostro intero territorio venga preservato e custodito quotidianamente” afferma il sindaco Marco Rizzo.

“Tutti possiamo rendere il mondo un posto migliore. Attenzione e cura quotidiana con piccoli gesti da parte di tutti sono alla base della tutela dell’ambiente. Essere d’esempio per i più piccoli insegnando a loro che amare la propria terra significa tutelarla e salvaguardarla ogni giorno” dichiara l’assessore Nicoletta Guariglia.