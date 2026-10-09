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Torna Pedalando per la Città: a Salerno la 32ª edizione della storica pedalata

Domenica 11 ottobre Salerno ospita la trentaduesima edizione di Pedalando per la Città. Scopri il percorso completo, il programma e gli orari

Di:
Costabile Pio Russomando
Bambina bicicletta

Salerno si appresta a ritrovare uno degli appuntamenti più amati e partecipati della stagione autonvale. Domenica 11 ottobre prenderà il via la trentaduesima edizione di Pedalando per la Città, la tradizionale passeggiata su due ruote che ogni anno richiama centinaia di cittadini di ogni età. Promossa dall’Associazione Amici del Sacro Cuore con il patrocinio e il supporto dell’Amministrazione Comunale, la manifestazione rappresenta un’occasione di aggregazione, attività motoria all’aperto e mobilità sostenibile. Per consentire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, l’intero itinerario cittadino sarà completamente chiuso al traffico automobilistico, lasciando spazio a famiglie, bambini e appassionati di ciclismo.

Il programma e il punto di ritrovo

L’organizzazione ha definito le tappe principali della giornata per garantire un avvio ordinato della pedalata ecologica. Il punto di riferimento per tutti i partecipanti sarà Piazza della Concordia, dove a partire dalle ore 9.00 è previsto il raduno per le operazioni di raggruppamento. La partenza ufficiale scatterà alle ore 10.00, momento in cui la carovana arancione e multicolore muoverà i primi metri lungo il litorale salernitano.

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L’itinerario e le tappe del percorso

Il tracciato scelto per questa trentaduesima edizione si snoda lungo alcune delle arterie viarie più suggestive della città, garantendo un percorso pianeggiante e accessibile anche ai ciclisti meno allenati e ai più piccoli.

Dalla linea di partenza di Piazza della Concordia, il corteo proseguirà in direzione sud attraversando in sequenza Lungomare Tafuri, Lungomare Marconi e Lungomare Colombo, per poi immettersi su Via Leucosia, percorsa lungo la corsia lato mare.

Raggiunto il punto di inversione, la fase di ritorno prevederà il passaggio sulla corsia lato monte di Via Leucosia, dove è programmata una sosta di raggruppamento per compattare il gruppo. Successivamente, i partecipanti ripercorreranno a ritroso i tre tratti del lungomare (Colombo, Marconi e Tafuri) per poi riattraversare Piazza della Concordia e imboccare i Giardini del Lungomare Trieste sulla corsia lato mare. Il traguardo finale e la conclusione dell’evento si terranno nella cornice di Piazza della Libertà.

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