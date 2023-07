Torna la corsa più divertente e colorata del Cilento. Tutto pronto per la “Laurino Happy Run”

Un evento unico nel suo genere, organizzato dall’associazione “Laurino Antica Civitas” e coordinato dal presidente Salvatore D’Agostino, la “Laurino Happy Run” è ormai diventata una tappa imperdibile per gli amanti dello sport e del divertimento. Questa corsa, lunga 6km, si svolgerà il 13 agosto, in un’atmosfera travolgente, ricca di colori, musica, festa ed allegria. Qui, l’obiettivo non è battere record di prestazioni o segnare il miglior tempo possibile, ma raggiungere il massimo livello di divertimento e benessere. Un’esperienza unica in cui, insieme a tutti gli altri “Color Runner”, trascorrerai una giornata indimenticabile.

Le info utili

Durante l’evento, ci sarà anche un imperdibile Dj set a cura di Disco Radio, con la voce di Marco Vitolo, e la partecipazione di Kiko Navarro, Luca Vee e Andrew Dee. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 agosto e possono essere effettuate telefonando al numero 3312784209. Il kit di partecipazione comprende una t-shirt, i colori per rendere la corsa ancora più vivace e acqua per idratarsi lungo il percorso. La partenza avverrà da Piaggine, per poi giungere fino a Laurino per un totale di 6 km di entusiasmante corsa.

L’appuntamento è fissato per le ore 14:30 a Laurino, nella contrada di S. Antonio, dove sarà possibile ritirare il kit di partecipazione e usufruire del servizio navetta per raggiungere Piaggine, attivo fino alle 16:30. Alle ore 15:00 ci si ritroverà presso Villa Littorio per poi dare il via alla corsa alle 17:30 da Piaggine, precisamente in corso Sayalonga. Nel frattempo, fin dal pomeriggio, ci saranno animazione e il coinvolgente dj set.

L’arrivo avverrà a Laurino, in Piazza Santa Sofia, dove ti aspetterà un coloratissimo color party. Sarà allestita anche un’area dedicata al cibo per rifocillarsi dopo l’emozionante corsa, mentre Disco Radio farà da colonna sonora a questa festa indimenticabile.

Tra colori e divertimento

La “Laurino Happy Run” è un’occasione imperdibile per abbracciare lo spirito della corsa in modo divertente e coinvolgente. Preparati a immergerti in un turbine di colori e a vivere un’esperienza sportiva e festosa unica nel suo genere nel cuore del Cilento. Non lasciarti sfuggire questa occasione e prenota subito il tuo posto per la IV edizione di questa straordinaria corsa!