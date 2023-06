“Color Run”: la corsa colorata di origini indiane arriva a Licusati. Ecco il programma

Il Color Run, una corsa di origini indiane che coinvolge i partecipanti nel lancio di polveri colorate, sta per fare tappa a Licusati.

L’evento è in programma per venerdì 14 luglio alle ore 18:00 e promette di trasformare le strade del paese in un tripudio di colori e allegria.

Ma che cos’è Color Run

Il concetto del Color Run è semplice ma affascinante: i partecipanti si immergono in un percorso pieno di divertimento e vivacità, lanciandosi a vicenda polveri colorate lungo tutto il tragitto. L’effetto finale è uno spettacolo di miriadi di sfumature che colorano completamente i partecipanti.

L’idea di portare il Color Run a Licusati è nata da Francesca Cavaliere, una ragazza del posto che aveva già partecipato a una precedente edizione di questa affascinante manifestazione. Con il desiderio di condividere l’esperienza con la sua comunità e promuovere il suo amato paese, Francesca ha proposto di organizzare l’evento a Licusati.

Le info utili per partecipare

La proposta di Francesca è stata accolta con entusiasmo da Felicia Saturno, proprietaria del negozio d’abbigliamento Stra7osferic, che ha abbracciato l’idea e ha contribuito alla sua realizzazione. Grazie alla sinergia tra Francesca e Felicia, ci si potrà iscrivere al Color Run presso il negozio Stra7osferic o al bar Barcollo 2.0, entrambi situati in Piazza Giovanni Paolo II a Licusati. In alternativa, è possibile contattare gli organizzatori tramite i numeri telefonici 3791939098 e 3791695854 o visitare le loro pagine social per ulteriori informazioni e iscrizioni.

Il commento

“Viviamo e promuoviamo i nostri borghi… colorandoli di sana e gioiosa allegria. Siamo entusiasti di portare l’evento Color Run a Licusati, offrendo un’esperienza unica nel suo genere che non potete assolutamente perdervi”, afferma con entusiasmo Gino Del Gaudio, presidente della Pro Loco Camerota APS Ufficio Turistico, partner dell’evento.

La manifestazione promette divertimento garantito grazie anche all’apporto degli amici di Up&Down Animation e alla coinvolgente musica della The Bordello Rock ‘n’ Roll Band.

Licusati si appresta a diventare il palcoscenico di una festa indimenticabile, in cui la comunità avrà l’opportunità di vivere un’esperienza unica all’insegna dell’allegria e del colore. Il Color Run offre un modo originale per valorizzare e promuovere le bellezze di un borgo, regalando a tutti i partecipanti un ricordo indelebile e un’occasione per celebrare l’unione e la gioia di vivere insieme.

Preparatevi, quindi, a immergervi in una cascata di colori e a godere di un’atmosfera contagiosa che renderà Licusati ancora più speciale e affascinante. Non perdete l’opportunità di partecipare a questa straordinaria festa di comunità e vivere un’esperienza unica nel suo genere. Il Color Run vi aspetta a Licusati, pronti a creare un meraviglioso arcobaleno di divertimento e felicità!