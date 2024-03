Torna il Festival Dialoghi Mediterranei: un’immersione nei riti del Cilento

Torna il Festival Dialoghi Mediterranei, l’evento di musica etnica nato nel 1991 e ora rinnovato sotto la direzione artistica di Antonello Mercurio e il coordinamento di Domenico Nicoletti. Dopo gli straordinari eventi estivi e il fitto calendario natalizio, il Festival ritorna con una serie di appuntamenti primaverili, incentrati sui riti e sulle bellezze paesaggistiche del Cilento. L’edizione prenderà il via il 2 aprile con l’itinerario dei Riti e Canti delle Confraternite del Cilento nella Festa dell’arrivo della Madonna di Loreto a Palinuro, organizzato in collaborazione con l’Associazione “Eso Es Palinuro” e articolato in un programma turistico e uno religioso. La storia millenaria di questo culto sarà raccontata nell’affascinante programma turistico che inizierà alle 9:00 presso il Porto di Palinuro, comprendendo anche un laboratorio sulla sicurezza in escursione, in collaborazione con i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania- CNSAS.

Il programma

L’itinerario proseguirà con un’escursione su Capo Palinuro e si concluderà con un affascinante percorso eno – gastronomico. Il programma religioso prevede, invece, una solenne processione nel centro di Palinuro alle17:30, con l’esposizione della statua di Santa Maria di Loreto e, alle 19:00, la Santa Messa accompagnata dai canti delle Confraternite. A chiusura del programma religioso ci sarà un suggestivo spettacolo pirotecnico.

Il coinvolgimento dei Comuni cilentani

Quest’anno, il festival Dialoghi Mediterranei ha messo in comunicazione “Mari e Monti”, coinvolgendo non solo il Comune di Centola-Palinuro come capofila, ma anche i Comuni a corona del Monte Gelbison: Cannalonga, Ceraso, Moio della Civitella, Novi Velia e Vallo della Lucania. Il tema del Festival Dialoghi Mediterranei è il Viaggio immersivo culturale, naturalistico ed enogastronomico, esplorando le tradizioni millenarie e la storia delle “Sette Sorelle”, insieme ai riti e alle leggende dei pellegrinaggi nei luoghi sacri del Cilento.

Intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale