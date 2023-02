Torna il Carnevale Casalvelinese: tra sfilate di carri allegorici e festa in maschera

Tutto pronto per la festa più allegra e mascherata dell’anno: divertimento, musica e sana allegria. A Casal Velino l’appuntamento con il Carnevale è dunque per domenica 19 febbraio, dove si darà il via alla classica sfilata dei carri allegorici per tutte le frazioni del comune.

Il programma

Si parte alle 10:30 da Acquavella, verso le ore 12:00, poi, il divertimento toccherà il Bivio di Acquavella, e giungerà nella piazza di Casal Velino Capoluogo alle 13:00.

A seguire, intorno alle 15:30, la sfilata arriverà a Casal Velino Marina – alla quale potranno unirsi tutti i presenti – e terminerà in piazza Grandi Eventi dove si darà imvece inizio ad una vera e propria festa in musica e in maschera.

Si ballerà tutti insieme con il Dj Set di Vassa&Leone ma non solo…ad allietare gli animi non mancheranno l’esibizioni delle scuole di ballo Leo Dancing Club e Hip Hop Gym.

Una giuria esterna, poi, premierà i tre carri più belli.

L’evento

L’evento vanta l’organizzazione, nonché la partecipazione, di tutte le associazioni presenti sul territorio: Pro Loco Marina di Casal Velino, I love Acquavella, A_mare Casal Velino, I like Bivio, Forum dei Giovani, Tenacia, Oratorio San Giuseppe e Ass. Carullo e il supporto delle guardie Ambientali.

Un lavoro di squadra vincente che abbraccia l’idea di unione tra tutte le realtà associative comunali e che punta a coinvolgere tutti, dai più piccoli ai più grandi.