Casal Velino, eletto il nuovo direttivo della Pro Loco

Cambio di rotta per la Pro loco Marina di Casal Velino. L’anno nuovo parte con i migliori auspici e con un nuovo “giovane” Direttivo che resterà in carica per quattro anni.

La nota del neo presidente

A renderlo noto sulla pagina Facebook dell’Associazione è il neo eletto Presidente Marco Penza, 20enne di Casal Velino che in una lettera aperta scrive:

“Sono lieto di comunicarvi, che recentemente è stato eletto un nuovo Direttivo della Pro Loco di Marina di Casal Velino del quale, con molto orgoglio e un po’ di emozione, ricopro la figura del Presidente.

Al mio fianco un direttivo giovane, rappresentante tutte le frazioni del territorio comunale e animato dal desiderio di poter contribuire al meglio alla crescita del nostro paese.

Auspichiamo alla viva collaborazione di tanti di Voi in tutte quelle che saranno le future iniziative dell’Associazione, pertanto siamo aperti ad ogni forma di collaborazione ed a tutti gli utili consigli che cittadini, imprese, associazioni ed enti vorranno darci.

Obiettivo comune, sarà quello di promuovere le bellezze della nostra bella località, valorizzandone la storia, la crescita culturale e sociale”. Marco Penza

La Pro loco di Casal Velino

Quella presente sul territorio comunale di Casal Velino è una delle Pro Loco più antiche. Nata nel 1969, oggi si apre ad un nuovo capitolo.

Non ci resta che augurare un buon lavoro alla Pro Loco e…ai prossimi progetti!