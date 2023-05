Torna ad Agropoli il Festival del Folklore

Il Festival Internazionale del Folklore per nove edizioni è stato uno degli appuntamenti capaci di arricchire il cartellone degli eventi di Agropoli. Come altre manifestazioni, però, era stato messo in cantina in favore di altre kermesse. Dopo circa un decennio di stop, però, l’evento promosso da Mauro Gervasio e l’associazione Pegasus è pronto ad essere riproposto.

La decima edizione del Festival del Folklore

L’appuntamento, seppur in edizione parzialmente ridotta rispetto al passato, è pronto a tornare per la sua decima edizione. L’appuntamento è per il 10 e l’11 giugno 2023.

Oltre al gruppo folkloristico di Sessa Cilento, saranno rappresentate la Polonia, il Perù, il Messico, l’Honduras e, per l’Italia, Grotte e Otranto.

Il programma

Il primo giorno è previsto l’arrivo dei gruppi folkloristici in città; questi dalle 10:30 si esibiranno in alcune località di Agropoli. Alle 19, invece, si terrà la tradizionale Fiaccolata della Pace, dal Lungomare a Piazza Vittorio Veneto. Qui verrà acceso il Tripode della Pace. Previsto un momento di spettacolo con l’esibizione dei gruppi partecipanti e degli Sbandieratori di Agropoli.

Il giorno seguente, 11 giugno, dopo l’incontro previsto in mattinata con le autorità locali, è prevista l’esibizione in Piazza Vittorio Veneto. In serata nuovo spettacolo in Piazza Vittorio Veneto, con l’assegnazione del Trofeo della Pace.