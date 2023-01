Agropoli, ecco i principali eventi del 2023

Il comune di Agropoli ha scelto di annunciare i principali eventi in programma in città nel 2023. Gran parte di questi sono appuntamenti tradizionali, consolidati nel cartellone del centro cilentano, come il Carnevale, l’Half Marthon, il Torneo Internazionale, ma non mancano anche altre novità e importanti ritorni.

Il tutto è stato ufficializzato con un atto deliberativo della giunta comunale che indica anche le date degli eventi.

Dall’11 al 14 febbraio si terrà Il borgo degli innamorati, dal 19 al 26 febbraio la 50esima edizione del Carnevale di Agropoli, il 26 marzo l’Half Marathon, dal 4 all’8 aprile il Torneo Internazionale di calcio giovanile (edizione numero 41), il 10 aprile Pasquetta …Benvenuta estate.

E ancora: il 1 maggio inaugurazione dell’Oasi Naturalistica Trentova – Tresino, dal 15 al 18 giugno Il Festival del folklore, il 1 luglio è in programma l’inaugurazione l’Arena del Mare, il 9 agosto appuntamento con la rievocazione storica di Alfonso D’Aragona, duca di Calabria in visita ad Agropoli.

Nel mese di settembre spazio al Settembre Culturale (edizione numero 16), ad ottobre La notte di Halloween al lungomare, a novembre Il paese dei balocchi. E infine, tra dicembre e gennaio sono previsti: Il Presepe vivente, Il Natale delle meraviglie, Il borgo di Babbo Natale e Lungomare d’artista.

«Questi – dichiarano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore Roberto Apicella – sono gli eventi che diverranno fissi nel tempo, attorno ai quali si svilupperanno tutta una serie di altre manifestazioni durante tutto il corso dell’anno. L’obiettivo è rendere Agropoli una città viva tutto l’anno. Forti del grande successo della serata di Capodanno, lavoriamo affinché Agropoli diventi la capitale del divertimento giovanile e non solo, riferimento dell’intero comprensorio».