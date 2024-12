Torchiara: lavori di manutenzione straordinaria di aree ed edifici pubblici

Il Comune di Torchiara, guidato dal sindaco Massimo Farro, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di aree ed edifici pubblici del territorio comunale, che prevede una spesa complessiva di € 10.171,23.

I lavori

L’ente ha deciso utilizzare gli importi residui dei prestiti tramite procedura di Diverso Utilizzo con la Cassa DD.PP. SpA per il nuovo investimento da finanziare che riguarda i lavori di manutenzione straordinaria di aree ed edifici pubblici di Torchiara, interessanti aree ed edifici di proprietà comunale.

In particolare i prestiti con la Cassa Depositi e Prestiti SpA che riguardano opere pubbliche, da poter utilizzare con diverso utilizzo utilizzo sono: posizione n. 4406522/00 per € 916,08 , posizione n. 4452009/00 per € 1.818,46, posizione n. 4452231/00 per € 589,36, posizione n. 4458547/00 per € 993,30, posizione n. 4489015/00 per € 4.215,42, posizione n. 4489342/00 per € 1.428,04, posizione n. 4494939/00 per € 210,57.