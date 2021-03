Dalla Cassa Depositi e Prestiti 380mila euro al Comune di Rutino

Cassa Depositi e Prestiti ha stipulato con il Comune di Rutino un finanziamento di oltre 380.000 euro per la riqualificazione del municipio e del centro di ritrovo per giovani e anziani.

L’intervento consiste nella demolizione dell’edificio esistente e la ricostruzione di un nuovo edificio rispondente alle nuove norme antisismiche con un’alta prestazione energetica classificabile come nZEB. Il nuovo edificio garantirà una maggiore fruibilità anche ai diversamente abili grazie ad un nuovo ascensore interno. I locali e tutti gli spazi, infatti, avranno funzione di incontro sociale e culturale, in particolare per le persone anziane e dei portatori di handicap. Il nuovo intervento consentirà di riqualificare ulteriormente la vicina Piazza del Popolo, recentemente ristrutturata.

Il finanziamento è stato stipulato utilizzando il Prestito Investimenti Conto Termico che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni.

Grazie al Conto Termico è possibile, infatti, riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta.

Il finanziamento al Comune di Rutino, che permetterà di realizzare un progetto importante sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista della riqualificazione energetica, è tra i primi che Cassa Depositi e Prestiti stipula tramite Prestito Investimenti Conto Termico