Tommasetti al Convegno sull’agricoltura e il turismo: nuove prospettive di sviluppo per gli Alburni

Si terrà domani venerdì 5 maggio a Postiglione, presso l’Oratorio Maria SS. del Carmelo, il convegno “Agricoltura e turismo. Prospettive di sviluppo per gli Alburni”.

L’evento

L’evento avrà inizio alle ore 19 e vedrà la partecipazione del consigliere regionale della Campania della Lega Aurelio Tommasetti, con l’intervento dal titolo “Sinergie tra agricoltura e turismo per un futuro sostenibile negli Alburni”.

Sinergie tra agricoltura e turismo

L’intervento del consigliere Tommasetti si concentrerà sulle sinergie tra agricoltura e turismo e sulle opportunità di sviluppo per la zona degli Alburni. Si tratta di un tema di grande importanza, soprattutto in un territorio come quello cilentano, dove l’agricoltura e il turismo rappresentano due delle principali risorse economiche.

Ecco chi parteciperà al convegno

All’incontro, patrocinato dal Comune, sarà presente il sindaco di Postiglione, Carmine Cennamo. La partecipazione del primo cittadino testimonia l’importanza che l’amministrazione comunale attribuisce all’evento e alle tematiche che saranno affrontate.

A moderare il convegno sarà la giornalista Mariateresa Conte. Si tratta di una figura di spicco nel panorama giornalistico locale e nazionale, con grande esperienza nel settore dell’informazione e dell’approfondimento.

Il convegno rappresenta un’occasione unica per approfondire le tematiche dell’agricoltura e del turismo in una zona strategica come gli Alburni. Grazie alla partecipazione di esperti del settore e alla presenza di autorità locali, il dibattito promette di essere interessante e costruttivo per tutti i partecipanti.