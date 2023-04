Salerno: “L’università del Made in Italy” convegno sulla cultura e turismo del nostro paese. Tra i relatori sarà presente Tommasetti

Il 28 Aprile, presso il Profagri di Salerno, si terrà un importante convegno incentrato sui temi della cultura, del turismo e del Made in Italy. L’incontro avrà inizio alle ore 10.30 e vedrà la partecipazione di illustri relatori, tra cui il consigliere regionale Aurelio Tommasetti, con un intervento dal titolo “L’Università del Made in Italy“.

L’Università del Made in Italy

Il consigliere regionale Aurelio Tommasetti sarà uno dei relatori del convegno, con un intervento dal titolo “L’Università del Made in Italy”. Si tratterà di un’occasione importante per analizzare il rapporto tra il mondo accademico e la valorizzazione del patrimonio culturale e produttivo del nostro Paese.

La coordinazione dell’incontro

La segreteria generale Federcomtur sarà coordinatrice dell’incontro, affiancando i relatori e guidando la discussione sui temi in agenda. La Federazione Italiana dei Consorzi di Promozione Turistica è un’organizzazione che rappresenta l’intero sistema turistico nazionale, e che ha come obiettivo principale quello di promuovere l’Italia nel mondo.

Le conclusioni del convegno saranno affidate alla vicepresidente della Commissione Attività Produttive e Made in Italy presso la Camera dei Deputati, Ilaria Cavo. Sarà un momento importante per fare il punto sulla situazione del Made in Italy, e individuare nuove strategie per valorizzare la cultura e il turismo del nostro Paese.