Tombola agropolese solidale, la generosità che diventa aiuto: consegnati i buoni spesa alle Caritas parrocchiali

In occasione della Tombola Agropolese Solidale, organizzata dall’associazione Liberi e Forti lo scorso 19 dicembre ad Agropoli, alcune attività del territorio hanno scelto di collaborare con grande generosità, offrendo gesti di solidarietà che oggi si trasformano in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno.

La giornata

L’incontro si è svolto ieri, giovedì 15 gennaio, presso l’Aula Consiliare del Comune, dove è stato raccontato e condiviso il valore di questa iniziativa nata dal cuore della comunità. I buoni spesa sono stati consegnati alle tre Caritas parrocchiali e saranno distribuiti tramite Don Pasquale Gargione, Don Roberto Guida e Don Aniello Panzariello. Il materiale scolastico, invece, è stato affidato alla Dirigente del I° Circolo di Agropoli, Dott.ssa Margherita Baldi, per raggiungere direttamente i bambini e le famiglie che ne hanno più bisogno.

Un momento significativo per l’intera comunità

Un gesto condiviso, una comunità che si prende cura dei suoi valori grazie alla generosità di tanti commercianti e imprenditori del posto.