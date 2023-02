Tirocini formativi per l’inserimento di giovani nel mondo del lavoro presso un Comune cilentano

Siglata una convenzione tra l’Università Mercatorum – Università telematica delle camere di commercio e il Comune di Laurino per la realizzazione di tirocini formativi curriculari. L’accordo darà la possibilità agli studenti di svolgere attività di tirocinio di formazione ed orientamento curriculare a palazzo di città. In questo modo il personale dei servizi comunali, verrà affiancato dai tirocinanti qualificati al fine di favorire la complementarietà tra due livelli fondamentali della formazione, gli apporti teorici e l’esperienza sul campo.

Le finalità

Questo tipo di accordi non sono nuovi: diversi comuni ed anche altri enti pubblici e privati, infatti, stipulano convenzioni con gli atenei pubblici e privati per favorire attività di tirocinio e formazione in favore degli studenti.

Lo scopo dell’iniziativa è di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell’ambito dei processi formativi.

Ecco perché è importante il tirocinio formativo

Il tirocinio è importante perché fornisce ai giovani la possibilità di acquisire esperienza pratica e competenze nell’ambito lavorativo a cui aspirano.

Questo aiuta a preparare i giovani per il mondo del lavoro, aumentare la loro fiducia e migliorare le loro possibilità di trovare lavoro in futuro. Inoltre, i tirocini possono anche fornire un’opportunità per le aziende di valutare potenziali dipendenti e contribuire allo sviluppo delle future generazioni di professionisti.