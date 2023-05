Tirocini di inclusione e corsi di formazione per 30 beneficiari: ecco l’avviso del Piano di Zona S9

Il Piano di Zona Ambito S9 ha indetto un nuovo avviso per individuare 30 beneficiari di tirocini di inclusione e 30 beneficiari di corsi di formazione a valere sulle risorse PON Avviso 1/2019Pais.

Le finalità

Il tirocinio di inclusione è un servizio offerto ciclicamente dal Piano di Zona al fine di consentire a tanti l’occasione di poter reinserirsi nel mercato del lavoro. Ogni tirocinio ha la durata di 4 mesi e un corrispettivo economico di 500 euro per ogni mese svolto.

Ecco le posizioni aperte

Con questo nuovo avviso il Piano di Zona propone anche la possibilità di scegliere di investire sulla propria formazione con tre corsi della durata di 300 ore che possano assecondare i diversi richiedenti.

Per quanto riguarda invece i corsi proposti sono nuovi per il territorio: in particolare riguardano l’operatore nella manutenzione impianti elettrici, il sarto artigianale e gli operatori servizi bar.

Ogni beneficiario del corso, oltre il conseguimento di una qualifica professionale, riceverà a fine corso una indennità di partecipazione di 750 euro.

Le dichiarazioni

“Si discute spesso della necessaria formazione di professioni ormai diventate sempre più rare, tra quelle proposte, quella di sarto è diventata davvero una meteora, eppure potrebbe consentire di poter avviare una attività in autonomia, così come quella di manutenzione degli impianti elettrici – sottolinea la coordinatrice del Piano di Zona Gianfranca Di Luca – Il corso invece di operatori di servizi bar risponde alla necessità del comparto ricettivo turistico che richiede figure sempre più preparate”.

Le info utili

I requisiti per poter partecipare sono i seguenti: essere beneficiari di reddito di cittadinanza o avere un ISEE inferiore a 6000 euro o essere in carico al servizio sociale per condizione legate ad indigenza.

Le domande di partecipazione per i tirocini possono essere presentate entro il 23/05/2023 mentre quelle per i corsi di formazione entro il 25/05/2023.

La modulistica è scaricabile dal sito del Piano di Zona alla sezione news.