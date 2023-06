Tg InfoCilento del 15 Giugno

Il Tg di InfoCilento del 13 Giugno 2023. Ecco il sommario con i principali titoli dell’edizione di oggi: Intervento salvavita presso l’ospedale di Agropoli grazie all’equipe dell’ambulanza rianimativa; Banca Popolare di Bari: un risparmiatore di Polla , vittima di “Mis-selling”, ottiene un risarcimento per danni da 50 mila euro; Sanità, Pellegrino: “Misure urgenti per garantire la salute nelle aree periferiche e interne della Campania”; il Cilento non vive solo di turismo: strade e trasporti al palo per i residenti, più treni, ma solo nel weekend; Porti del Cilento inaccessibili, Aurelio Tommasetti:”Bisogna rimuovere la sabbia”.