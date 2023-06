Tg InfoCilento del 14 Giugno

Il Tg di InfoCilento del 13 Giugno 2023. Ecco il sommario con i principali titoli dell’edizione di oggi: Operazione antidroga nel cuore dell’Irpinia. Otto arresti per associazione per delinquere informatica; filiera suinicola in ginocchio. Il presidente del Parco incontra il Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana; il nuovo terminal dell’aeroporto di Salerno accoglierà oltre tre milioni di passeggri, presentato il progetto; a Roscigno sarà intitolata a Silvio Berlusconi un’area del paese; Vallo della Lucania, dissesto idrogeologico: Parla l’ex Ministro all’ambiente e al mare Sergio Costa.