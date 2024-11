Terzo mandato: il “no” della Schlein a Vincenzo De Luca

Dopo settimane di incertezze, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha tracciato una linea chiara riguardo al futuro politico di Vincenzo De Luca. Durante una videochiamata con i consiglieri regionali, Schlein ha affermato che il partito è contrario alla legge che permetterebbe un terzo mandato per il governatore della Campania. La presa di posizione arriva proprio nel momento in cui la Regione era pronta a valutare una proposta di legge già presentata che avrebbe superato il limite di due mandati per il Governatore.

La posizione di Schlein

Schlein ha sottolineato che la stessa non dovrebbe essere discussa in questo momento. La segretaria Dem ha chiarito che non ci sono pregiudizi nei confronti dei consiglieri, ma ha messo in guardia: sostenere la norma equivarrebbe a mettersi al di fuori del partito. La tensione è palpabile, con i consiglieri divisi tra lealtà verso De Luca e il partito.

Le reazioni dei consiglieri

Dopo l’annuncio di Schlein, i consiglieri hanno espresso le loro preoccupazioni. Alcuni hanno lamentato di sentirsi sotto attacco e hanno chiesto maggiore chiarezza su come procedere. La situazione si complica ulteriormente con la presenza di De Luca, che ha chiesto ai consiglieri di schierarsi.

Un bivio cruciale

La prossima seduta del Consiglio Regionale si preannuncia decisiva. I membri del PD si trovano a un bivio: continuare a sostenere De Luca o seguire la linea del partito. La scelta non è semplice e potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro del PD in Campania.