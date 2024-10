Terzo mandato: ecco la legge “Salva De Luca”

Presentato il Disegno di Legge n. 400, che qualcuno già ha ribattezzato la legge Salva De Luca, considerato che l’obiettivo è quello di garantire al governatore di candidarsi per un terzo mandato in Campania. L’atto è composto da un solo articolo e due commi, ed è stato presentato alla Commissione Statuto della Regione Campania.

Contenuti principali

Il primo comma stabilisce che non è immediatamente rieleggibile chi ha già ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi. Il computo dei mandati inizia dal mandato attuale alla data di entrata in vigore della legge. Il secondo comma specifica che la legge entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Le motivazioni alla base del disegno di legge

La relazione accompagnatoria, firmata dal Presidente della Commissione Giuseppe Sommese, chiarisce che la proposta mira a legiferare sulle cause di ineleggibilità del Presidente della Giunta regionale. Essa si basa su principi già presenti in altre legislazioni regionali italiane, come quelle del Veneto e delle Marche. Questo approccio legislativo è stato concepito per garantire una continuità politica e amministrativa.

Le reazioni al Disegno di Legge n. 400 sono state diverse. Mentre alcuni sostenitori vedono nella legge una necessità per garantire stabilità al governo regionale, i critici avvertono che potrebbe minare il principio democratico del ricambio al vertice delle istituzioni. La discussione si intensificherà nei prossimi giorni, quando il disegno sarà esaminato dal Consiglio Regionale il 5 novembre.