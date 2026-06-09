Piana del Sele

Terremoto politico a Eboli: l’assessore Enzo Consalvo rinuncia alla delega al Patrimonio

Nuova scossa nella giunta Conte a Eboli: l'assessore Enzo Consalvo rimette la delega al Patrimonio comunale. È crisi politica o semplice riorganizzazione?

Antonio Elia

Notizia dell’ultima ora per l’amministrazione comunale di Eboli. L’assessore Enzo Consalvo, contattato telefonicamente, ha confermato di aver formalizzato la riconsegna nelle mani del Sindaco Mario Conte della delega relativa al Patrimonio comunale.

La scelta di rinunciare al patrimonio — un settore spesso complesso e nevralgico per la gestione amministrativa di un ente locale — segna una variazione significativa nel quadro politico e operativo della giunta ebolitana.

Il nuovo assetto: le deleghe che restano a Consalvo

Nonostante la rinuncia a questo specifico incarico, Consalvo mantiene comunque una posizione di rilievo all’interno dell’esecutivo guidato da Mario Conte, conservando un ampio portafoglio di responsabilità.

Le deleghe che restano sotto la sua gestione sono suddivise in tre macro-aree:

  • Sviluppo economico: Attività produttive, industria, agricoltura e commercio;
  • Gestione strategica: Ente fiera, Sportello Europa e relative misure P.N.R.R., oltre ai rapporti con gli Enti sovracomunali;
  • Territorio e promozione: Turismo, organizzazione di eventi culturali e artistici, fascia costiera, demanio e Masterplan.

Scenari politici: aria di crisi o rimpasto in vista?

Quello di Consalvo non è un fulmine a ciel sereno isolato. La sua decisione arriva infatti a stretto giro dopo quella del vicesindaco Gianmaria Sgritta, che ha recentemente consegnato la delega al Personale.

Con due assessori di peso che scelgono di fare un passo indietro su deleghe così strategiche, il futuro della giunta si fa incerto. Resta ora da vedere come questa specifica competenza sul patrimonio verrà riassegnata dal Sindaco e se tale decisione sia il preludio a una più ampia riorganizzazione tecnica degli assetti di governo, oppure il segnale di una crisi politica irreversibile che rischia di traghettare la città verso il voto anticipato.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.