Terremoto in mare nell’area del Marsili: magnitudo 3.9 gradi

Un terremoto di magnitudo 3.9 è stato registrato questa mattina nel Golfo di Policastro, al confine tra Campania e Calabria. Il sisma è stato segnalato ad una profondità di 280 chilometri. Vista la distanza dalla costa e la profondità, non è stato avvertito dalla popolazione.

Terremoto nell’area del vulcano Marsili

Il terremoto è stato registrato nell’area del Marsili. Il vulcano sottomarino è situato a circa 150 km a sud delle coste italiane, ed è il più grande d’Europa, con un’estensione di 70 km di lunghezza, 30 km di larghezza e un’altezza di 3000 metri dal fondale marino. L

Nonostante la sua imponenza, il Marsili è un vulcano relativamente silenzioso. Le sue ultime eruzioni risalgono a migliaia di anni fa e non ci sono segnali che suggeriscano un’imminente risveglio. Gli esperti ne sottolineano la pericolosità. In questo caso, però, non vi è collegamento tra il terremoto e il vulcano.