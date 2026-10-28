Terremoto a San Gregorio Magno: lieve scossa di magnitudo 2.4 nella notte

Una lieve scossa di terremoto ha interessato nella notte l’area di San Gregorio Magno. Il movimento tellurico è stato rilevato alle ore 02:49 dalla rete di monitoraggio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

Dettagli tecnici e profondità del sisma

Secondo i dati ufficiali registrati dalla sala sismica dell’Ingv di Roma, il sisma ha raggiunto una magnitudo di 2.4 della scala Richter, sviluppandosi a una profondità (ipocentro) di circa 14 chilometri.

Nessun danno e percezione della scossa

Si è trattato di un evento di modesta intensità che non ha provocato alcuna conseguenza sul territorio: le autorità locali e la Protezione Civile non segnalano infatti danni a persone o strutture. Considerata la bassa magnitudo, la scossa potrebbe essere stata avvertita soltanto in modo molto lieve dalla popolazione residente nelle zone più vicine all’epicentro.