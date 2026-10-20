Terremoto al largo del Cilento: scossa di magnitudo 2.9 in mare

Un terremoto di magnitudo 2.9 è stato registrato in mare, al largo dei comuni di Camerota e San Giovanni a Piro. Il sisma è avvenuto alle ore 9:24.

I dettagli del rilievo dell’INGV e la profondità dell’epicentro

L’evento sismico si è verificato a una profondità elevata, con un ipocentro localizzato a circa 284 chilometri sotto il livello del mare. L’ipocentro profondo, unito alla distanza dalla terraferma, ha fatto sì che la scossa non venisse avvertita dalla popolazione sulla costa, nonostante l’intensità della magnitudo.

Questo evento rappresenta soltanto l’ultimo fenomeno sismico in ordine di tempo rilevato dagli strumenti della sala operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).