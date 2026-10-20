Daniela Papa di Altavilla Silentina conquista il pass per i Nazionali di judo: l’eccellenza dello sport al Piranesi

L’atleta Daniela Papa, tesserata per la Polisportiva Azzurra di Altavilla Silentina e studentessa del Liceo Linguistico presso l’IIS IPSAR “Piranesi” di Capaccio Paestum, ha conquistato un prestigioso terzo posto nella categoria 63 kg alle qualificazioni per la categoria Esordienti B A2 di judo, svoltesi al Palavesuvio di Ponticelli. Grazie a una prestazione convincente, caratterizzata da due vittorie su tre incontri disputati, la giovane atleta ha staccato il pass per la finalissima nazionale, in programma il prossimo 22 novembre al Palapellicone di Ostia Lido.

Il successo al Palavesuvio e il pass per Ostia Lido

La qualificazione ottenuta al Palavesuvio rappresenta un momento di fondamentale importanza per la carriera della giovane judoka. La competizione sul tatami napoletano ha evidenziato la preparazione tecnica e la determinazione dell’atleta della Polisportiva Azzurra, capace di gestire la pressione della gara e di superare avversarie di livello per assicurarsi il podio. Il piazzamento nella categoria 63 kg le consente ora di accedere al massimo palcoscenico nazionale della categoria Esordienti B A2, dove affronterà le migliori atlete d’Italia nella cornice federale di Ostia Lido.

L’orgoglio della comunità scolastica dell’IIS Piranesi

Il traguardo raggiunto da Daniela Papa ha suscitato grande entusiasmo all’interno dell’IIS IPSAR “Piranesi” di Capaccio Paestum. La dirigenza scolastica e il corpo docente hanno espresso vivo apprezzamento per il risultato agonistico, che conferma il valore dei giovani talenti del territorio cilentano e della Piana del Sele.

In merito al successo dell’atleta, il dirigente scolastico Francesco Cerrone ha rivolto i propri complimenti a “Daniela, allo staff tecnico e al Prof. Claudio Bonfrisco per il prestigioso risultato ottenuto, che dà ulteriore lustro all’Istituto.”

Il Progetto Studente-Atleta e il supporto del Ministero

L’affermazione sportiva di Daniela Papa si inserisce in un percorso educativo strutturato. Anche per il corrente anno scolastico, l’Istituto “Piranesi” ha aderito al Progetto “Studente-Atleta di Alto livello”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per sostenere i giovani impegnati nell’agonismo nazionale.

La misura ministeriale intende tutelare il diritto allo studio e garantire il successo formativo attraverso interventi mirati: