Terme di Montesano sulla Marcellana: nuova vita grazie a una proposta di legge degli studenti

Un futuro radioso per le Terme di Montesano sulla Marcellana? A crederci sono gli studenti dell’Istituto tecnico ‘Montesano’, che hanno elaborato una proposta di legge per il riutilizzo delle acque termali e la riqualificazione del complesso, dismesso da circa 15 anni. L’obiettivo è quello di dare nuova vita a questo patrimonio del territorio, valorizzandone le potenzialità turistiche e favorendo lo sviluppo sostenibile ed inclusivo dell’intera area.

Un progetto ambizioso per il rilancio del territorio

La proposta di legge, presentata questa mattina nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania nell’ambito del programma “Ragazzi in Aula”, prevede la stipula di un protocollo d’intesa tra la Regione Campania e gli Enti locali competenti. Il protocollo avrà l’obiettivo di definire un piano di sviluppo turistico e di marketing territoriale per il recupero e il rilancio del complesso termale, nonché la realizzazione di un progetto pilota per la creazione di una nuova stazione termale. Il progetto potrà avvalersi di fondi regionali, nazionali ed europei, anche con il coinvolgimento di partner privati.

L’impegno della Regione Campania

L’iniziativa degli studenti ha trovato ampia condivisione tra i rappresentanti della Regione Campania presenti in Aula. Il consigliere regionale Andrea Volpe, componente dell’Ufficio di Presidenza, ha sottolineato l’importanza del contributo dei giovani: “Sono felice che i ragazzi arrivino qui con una proposta che consente anche a noi, in alcuni casi, di ampliare le conoscenze del nostro territorio. Il disegno di legge, dovremmo sistemarlo un po’ e lavoraci per capire, rispetto alle competenze del Consiglio regionale della Campania, cosa possiamo fare. Posso garantire che i ragazzi saranno ascoltati non solo oggi in Aula ma proporremo e capiremo come mettere al centro il loro suggerimento”.

Anche Tommaso Pellegrino, capogruppo Italia Viva in Consiglio regionale, ha espresso il proprio apprezzamento per il progetto: “Ragazzi in Aula è una bella iniziativa che coinvolge le nostre scuole e soprattutto fa capire cosa sono le istituzioni e il Consiglio Regionale. Mi fa piacere che siano loro a presentare una proposta di legge su un tema particolarmente sentito a Montesano, famosa per le acque termali. Mi fa piacere che loro oggi vengano qui a parlare di quella che deve essere la grande sfida. Dico sempre che noi abbiamo la fortuna di vivere in uno dei territori più belli del mondo ma la vera e grande sfida che oggi abbiamo è far diventare il territorio opportunità. Questo è ciò che oggi ci aspetta se vogliamo realmente invertire un po’ la tendenza e avere un po’ di ottimismo in più per il futuro”.