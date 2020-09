A Bellizzi si chiude la campagna elettorale di Andrea Volpe

Si chiude a Bellizzi la campagna elettorale di Andrea Volpe, candidato nella lista del partito Socialista Italiano a sostegno della rielezione del presidente Vincenzo De Luca. Un ultimo incontro con cittadini ed elettori per motivare le ragioni della scelta di scendere in campo, metterci la faccia, per dare una mano accorciando le distanze tra l’ente regionale e il territorio.

“I comizi sono sempre stati momenti di grande aggregazione, riuscivi a concentrare in un pomeriggio o in una serata, l’incontro con decine e decine di elettori”. Dichiara Volpe, che per via dell’emergenza sanitaria ancora in corso, non è riuscito a vivere ed affrontare la campagna elettorale come si era abituati a fare: “ci è sembrato doveroso tutelare la salute dei cittadini. Abbiamo quadruplicato gli impegni, incontrando poche persone per volta, stando sempre attenti agli assembramenti e mantenendo alta l’attenzione. Questo ci ha costretti a correre molto più veloce ed arrivare più stanchi ma va bene così, sapevamo che la pandemia avrebbe cambiato tutto”.

Dopo Agropoli, Olevano sul Tusciano, Acerno, Battipaglia, Eboli, Mercato San Severino, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Angri, Piaggine, Cava de’ Tirreni, Salerno e moltissimi altri comuni, tocca proprio alla città natale di Volpe che certamente lo accoglierà come si conviene a un figlio. La chiusura di questa incredibile corsa è programmata in piazza del Popolo alle 20.30 dove saranno presenti anche i vertici del Psi con il segretario nazionale Enzo Maraio e il segretario provinciale Silvano Del Duca che, in questa vera e propria maratona, non hanno mai fatto mancare supporto e presenza al candidato.