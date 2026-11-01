Tentato furto e allarme sicurezza in via La Vecchia: residenti in allerta

Un tentato furto e un probabile colpo andato a segno nel giro di poche ore: è allarme sicurezza in via La Vecchia ad Agropoli dove nella tarda serata di ieri si sono registrati episodi criminali che hanno messo in allerta l’intera comunità locale. Gli episodi, avvenuti intorno alle 23:00, hanno fatto scattare immediatamente il tam-tam tra i residenti e le segnalazioni alle forze dell’ordine.

La ricostruzione degli episodi e l’allarme dei residenti

Secondo le prime informazioni raccolte, il primo episodio si è verificato nella parte iniziale di via La Vecchia. Due individui si sono avvicinati a un’abitazione con l’intento di introdursi all’interno, ma i proprietari dell’immobile si sono accorti in tempo della loro presenza grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza. L’immediata reazione dei residenti, che hanno dato l’allarme, ha messo in fuga i malviventi prima che potessero portare a termine il raid.

Poco dopo, tuttavia, i malintenzionati si sarebbero spostati più a monte lungo la stessa arteria stradale, riuscendo questa volta a penetrare in un secondo immobile. Non è ancora noto se da questa seconda abitazione siano stati asportati beni o oggetti di valore.

Controlli e prevenzione: l’invito alla massima collaborazione

L’accaduto ha spinto i residenti a organizzare un monitoraggio costante del quartiere, sia attraverso i canali di vicinato sia mediante il contatto diretto con le autorità. L’invito diffuso tra la popolazione è quello di mantenere la massima attenzione e di segnalare tempestivamente ogni presenza o movimento anomalo.

Sulle vicende sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per identificare i responsabili e ricostruire con esattezza le dinamiche dei fatti. Dalle chat di quartiere e dai gruppi di zona giunge una raccomandazione chiara: in caso di situazioni sospette è fondamentale contattare subito i Carabinieri per consentire un intervento tempestivo sul territorio.