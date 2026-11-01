Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi: via al test con 15 rotte e nuova aerostazione

Da oggi prende il via un mese di fondamentale importanza per l’aeroporto “Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento”, chiamato a sostenere un test operativo decisivo. Per l’intera durata di novembre, l’infrastruttura situata tra Bellizzi e Pontecagnano assorbirà una quota consistente del traffico aereo normalmente diretto allo scalo di Napoli Capodichino, momentaneamente chiuso per consentire interventi sulla pista di decollo e atterraggio. Si tratta di un banco di prova a pieno regime che punta a dimostrare la capacità ricettiva e organizzativa dello scalo salernitano nell’accoglienza di flussi passeggeri di portata rilevante.

Nuova aerostazione e collegamenti per 15 destinazioni

Per rispondere all’incremento dei voli e dei viaggiatori, l’aeroporto ha attivato una nuova aerostazione destinata a gestire i collegamenti extra-Schengen che opererà al fianco della struttura già esistente e del terminal di aviazione generale. Nell’ottica di un potenziamento dei servizi di terra, è stato riaperto anche il parcheggio situato alle spalle del nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco, predisposto per accogliere sia i viaggiatori sia gli accompagnatori.

Sul fronte dei collegamenti, durante il mese saranno 15 le rotte attive servite da 14 compagnie aeree. Le tratte nazionali includono Bergamo, Milano Malpensa, Milano Linate, Genova, Torino e Trieste. I collegamenti internazionali comprendono invece destinazioni come Amsterdam, Barcellona, Casablanca, Dubai, Düsseldorf, Madrid, Parigi, Sharm el-Sheikh e Stoccarda. La gestione dei movimenti aerei prevede un massimo di due voli all’ora, sostenuta dall’operatività h24 della torre di controllo.

Il potenziamento dell’organico e le risorse sul campo

L’infrastruttura ha richiesto un adeguamento anche sul piano delle risorse umane. Per far fronte all’aumento dei volumi di lavoro sono state inserite 14 nuove unità lavorative, destinate ad supportare le operazioni di accoglienza, assistenza ai passeggeri e sicurezza.

Intermodalità, trasporti di terra e nuovi servizi al territorio

La sfida dell’operatività aerea è strettamente connessa all’efficienza della rete di trasporto terrestre. In questo contesto, Busitalia continua a garantire il servizio di collegamento Airlink tra l’aeroporto e la stazione ferroviaria di Salerno Piazza Vittorio Veneto. Per l’intero mese sono stati inoltre programmati servizi straordinari su gomma diretti tra Napoli Piazza Garibaldi e l’aeroporto salernitano, con 8 corse giornaliere al costo di 12 euro a tratta, acquistabili tramite pagamento elettronico a bordo. Rimangono attivi anche i collegamenti verso Potenza, Eboli, Battipaglia e la Costiera Amalfitana, affiancati da una sperimentazione del servizio taxi a tariffa predeterminata per i trasferimenti verso i centri urbani di Salerno e Napoli.

A completare le novità operative, a partire dal mese di novembre l’aeroporto di Salerno diventerà la sede operativa del servizio elicotteri del 118, garantendo la disponibilità di mezzi di soccorso 24 ore su 24. Una novità che rafforza il ruolo dell’infrastruttura come presidio strategico al servizio dell’intera area regionale.