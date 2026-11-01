Attualità

Allerta meteo: in arrivo piogge, venti forti e mareggiate

Il Centro Funzionale della Protezione Civile segnala criticità idrogeologiche su tutto il territorio regionale dalla mezzanotte di lunedì 2 novembre

Di:
Luisa Monaco
Temporale

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido su tutto il territorio dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani, lunedì 2 novembre.

Precipitazioni, venti forti e mare agitato

Sono previste precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità; venti forti nord-orientali con possibili raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

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Rischio idrogeologico e impatti al suolo

L’avviso, diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU), evidenzia un rischio idrogeologico localizzato con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi in più punti del territorio e frane dovute alla fragilità dei suoli dovuta alle piogge degli ultimi giorni e agli incendi che hanno interessato il territorio.

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