Tentato furto a Monte San Giacomo, ladri inseguiti dai cittadini: la sindaca: “Le nostre comunità sono sotto attacco”

Ieri sera, i ladri hanno tentato di entrare in una casa a Monte San Giacomo, ma fortunatamente il sistema di allarme e l’allerta dei vicini hanno impedito il furto.

La ricostruzione

I malviventi sono fuggiti a piedi e, per diverse ore, oltre a due pattuglie dei Carabinieri, numerosi cittadini hanno perlustrato il paese e le zone limitrofe nella speranza di individuarli. Purtroppo, nonostante gli sforzi, non sono riusciti a rintracciarli. È terribile ciò che sta accadendo nel Vallo nelle ultime settimane: le nostre comunità sono sotto attacco, sfidate senza alcun scrupolo da delinquenti incalliti. Desidero ringraziare tutte le decine di cittadini, di ogni età, che ieri sera, con grande senso di responsabilità, si sono uniti a noi amministratori, alla protezione civile e alle forze dell’ordine per cercare di ripristinare la tranquillità nel paese.

Le dichiarazioni della sindaca D’Alto

“Raccomando sempre la massima attenzione, ha scritto la sindaca Angela D’Alto, e invito tutti a limitarsi a segnalare eventuali sospetti alle autorità competenti, evitando di mettersi in pericolo o di agire in modo avventato. Nel frattempo, restiamo in attesa dell’intervento del Prefetto e del Questore, affinché, almeno in questa fase emergenziale, le nostre comunità possano essere presidiate adeguatamente dalle forze dell’ordine”.