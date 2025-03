Aquara, ladri in località Mainardi. Portati via soldi ed oro ad una coppia di anziani

Paura per due anziani coniugi di località Mainardi di Aquara, questa sera, quando dei ladri sono entrati in casa e hanno portato via l’intero importo della pensione, ritirata solo questa mattina.

Il colpo

I ladri hanno rubato soldi in contanti che i due anziani avevano messo da parte e tutto l’oro conservato in un cassetto.

I ladri hanno raggiunto la località rurale e hanno preso, dagli stessi depositi della famiglia presa di mira, una scala che poi hanno usato per raggiungere il balcone.

I malviventi, probabilmente due, hanno forzato l’apertura del balcone e sono entrati con facilità nella casa di campagna approfittando anche del fatto che i due coniugi fossero al primo piano dell’abitazione al momento del furto.

Entrati nella camera da letto, i ladri, hanno forzato la serratura di un mobile chiuso a chiave in cui i due custodivano oggetti in oro, beni di valore e diversi contanti e sono riusciti a portare via tutto.

Insospettita dai rumori e dall’abbaiare dei cani, la coppia ha allertato il figlio che vive poco distante e che, affacciatosi al balcone, ha scorto due persone intente a scappare.

A nulla è servito mettersi sulle loro tracce, i malviventi sono stati molto agili a fuggire lasciando gli anziani sotto shock dallo spavento.

Indagini in corso

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione, coordinati dal Maresciallo Pierpaolo Coppola, per i rilievi del caso.

Torna l’incubo dei ladri anche ad Aquara e nelle aree rurali e più periferiche dell’entroterra cilentano in cui le Forze dell’Ordine stanno intensificando i controlli.