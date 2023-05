Tenta di rubare auto: senegalese in arresto ad Ascea

I carabinieri della stazione di Ascea, coadiuvati dagli uomini della Sezione Operativa del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Vallo della Lucania, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per tentato furto. Nei guai è finito un uomo di 25 anni di nazionalità senegalese. Quest’ultimo, stando a quanto appurato dai militari, avrebbe cercato di appropriarsi di alcune autovetture ma la chiamata pervenuta al 112 da parte di alcuni residenti ha permesso di far intervenire gli uomini dell’Arma che hanno fermato l’indagato traendolo in arresto.

Le attività delle forze dell’ordine sul territorio

Continuano le attività di controllo da parte delle forze dell’ordine per prevenire il fenomeno dei furti e assicurare i malviventi alla giustizia. In questo caso fondamentale è stata pure la collaborazione dei cittadini che hanno segnalato il caso permettendo ai carabinieri di agire velocemente.

I precedenti

Purtroppo i furti sono frequenti sul territorio, in particolare in abitazione. Diverse le località prese di mira dai malviventi nelle ultime settimane. Il timore è che la situazione possa aggravarsi con l’avvicinarsi della stagione estiva.