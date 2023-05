Tempo di weekend, ecco gli appuntamenti del fine settimana e la programmazione nei cinema del Cilento e Diano

L’attesa del weekend si avvicina e con essa la possibilità di staccare la spina dalla frenesia quotidiana e dedicarsi a momenti di piacere e svago.

Ecco qualche idea

Se stai cercando nuove idee per trascorrere il tuo prossimo weekend in modo indimenticabile, sei nel posto giusto. In questo articolo, esploreremo una serie di opzioni, dalla rilassante fuga nella natura all’emozionante scoperta culturale. Preparati per un fine settimana ricco di avventure!

Escursioni nella natura: Niente è più rigenerante che immergersi nella natura. Il Cilento offre una vasta gamma di paesaggi mozzafiato e soprattutto questo è il weekend per visitare le dimore storiche.

Weekend culturale: Se sei appassionato di arte e storia, approfitta del weekend per visitare musei, gallerie d’arte o siti storici nelle vicinanze. Italia vanta un patrimonio culturale straordinario, ricco di opere d’arte e testimonianze del passato.

Gli appuntamenti

Appuntamento con Nostalgia 90 a Velina. Appuntamento questa sera

Cibo, cultura e territorio: a Pisciotta torna Storie di alici e olio. L’appuntamento è per questa sera.

Al centro commerciale Maximall arriva Matteo Paolillo, oggi 27 maggio

Il 28 maggio appuntamento con il Trofeo Baia di Sapri

Per gli appassionati di cinema

Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli

Fino al 28 maggio

La Sirenetta, primo spettacolo ore 17:00, secondo spettacolo alle 19:30

Fast 10, unico spettacolo ore 21:45

Cinema Bolivar, Marina di Camerota

In programma fino al 29 maggio

Cinema Adriano, Sala Consilina

Fino al 31 maggio (escluso lunedì 29)

Ore 16:00 in 2D ore 18:30 3D