RegenerAction 2023 a Pollica: grande successo per gli eventi in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità

A Pollica, patria della Dieta Mediterranea, sono stati tre giorni ricchi di appuntamenti e iniziative che hanno avuto come unico filo conduttore il tema della Biodiversità. Dal 19 al 21 maggio, infatti, a farla da protagonista è stata l’edizione 2023 di RegenerAction: la manifestazione che si concentra sulla Rigenerazione Ecologica Integrale

RegenerAction 2023

Dal Castello di Rocca Cilento a quello dei Principi di Capano a Pollica, esperti di tutto il mondo si sono riuniti per celebrare la Giornata Mondiale della Biodiversità. Tra workshop, seminari e incontri con gli studenti, c’è stato il modo di confrontarsi e condividere opinioni e conoscenze sulla Rigenerazione Ecologica Integrale che riguarderà il nostro Paese. Gli eventi, dedicati anche agli studenti, hanno toccato una vasta gamma di argomenti, tra cui salute e benessere, catene di approvvigionamento e tecnologia innovative pensate per uno sviluppo sempre più sostenibile.

La Biodiversità

L’obiettivo finale della tre giorni di appuntamenti, che hanno visto coinvolgere anche politici, giornalisti e personaggi leader nel settore dell’industria agroalimentare, è stato quello di far comprendere come, attraverso il lavoro sinergico di tutte le forze in campo, è possibile trovare una via d’uscita dalla crisi che tutto il mondo sta vivendo a livello ambientale.

Un’opportunità per dare vita ad nuovo ecosistema naturalistico, sociale ed economico migliore.