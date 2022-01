Relazioni libere: tutto ciò che devi sapere sugli incontri scambisti

La società odierna è sempre più aperta a relazioni non tradizionali che un tempo erano giudicate severamente. Questo è dunque un ottimo momento per chi desidera legami non convenzionali, che regalino alle persone coinvolte maggiore libertà. Scopriamo allora qualcosa sugli scambi di coppia e su come viverli in modo positivo.

Incontri scambisti: cosa sono e come organizzarli

Durante gli incontri scambisti, la coppia incontra altre persone o altre coppie con cui condividere momenti di intimità. A volte partecipano entrambi i partner, a volte soltanto uno dei due, mentre l’altro trae piacere dall’esperienza del voyeurismo. Contrariamente a quanto si possa pensare, questo tipo di incontri è spesso utile per rafforzare il rapporto di coppia e migliorare la soddisfazione di entrambi. Contribuiscono infatti a creare fiducia reciproca e combattono la noia che può nascere nelle relazioni a lungo termine.

In passato, le coppie interessate agli scambi si incontravano in locali e club dedicati, in parcheggi o presso eventi organizzati dalla comunità di scambisti. Al giorno d’oggi è sempre più comune, invece, che le coppie si trovino in rete. Chi vuole provare nuove emozioni e trovare una coppia interessata consulta spesso i portali di recensioni sugli incontri scambisti, dove si confrontano siti specializzati. Usare i portali di dating ha diversi vantaggi. Per molti i siti di incontri sono un’opzione preferibile dal punto di vista della sicurezza e della discrezione. Conoscendosi sui siti si riduce il rischio di pericoli o situazioni imbarazzanti. Come altri servizi online, poi, permettono di risparmiare tempo e trovare una coppia scambista direttamente da casa. Impostando i filtri si possono infatti selezionare all’istante coppie della propria città, che corrispondano ai propri gusti. Scrivendo sul profilo che si cercano scambi di coppia si può poi essere contattati da persone interessate. Tanti si avvalgono delle chat di questi siti per concordare in anticipo regole e condizioni dell’incontro, e conoscersi meglio prima di vedersi faccia a faccia.

Consigli per scambi di coppia indimenticabili

Per incontri scambisti sicuri e piacevoli è importante seguire alcuni consigli. Prima di tutto, la comunicazione con il partner deve sempre essere una priorità. Parlate senza timore e con sincerità dei vostri desideri, e stabilite delle regole per essere a vostro agio. Ad esempio, potreste decidere di incontrare ogni coppia soltanto una volta, oppure di vedere solo persone vaccinate. Tenete sempre a mente desideri ed esigenze di entrambi, senza focalizzarsi solo su se stessi.

È bene organizzare il primo incontro con l’altra coppia in un luogo pubblico per una maggiore sicurezza. Dopo aver chiacchierato in chat è utile avere un appuntamento di persona per capire se siete davvero compatibili, prima di entrare in intimità. Fidatevi del vostro istinto: se vi sentite a disagio è meglio rimandare l’esperienza.

Differenza con altre relazioni non convenzionali

Pur trattandosi di situazioni di intimità con persone diverse dal partner, gli incontri con scambisti non sono un tradimento. Al contrario, sono un’esperienza concordata e condivisa, dedicata al piacere di entrambi i partner. Proprio per questo fanno aumentare la fiducia all’interno della coppia, invece di danneggiarla.

Esistono poi diversi tipi di relazioni non tradizionali che non vanno confuse con gli scambi di coppia. Questi sono per esempio diversi dalla coppia aperta, perché non si tratta in quel caso di esperienza condivisa. Nella coppia aperta ognuno dei partner può avere liberamente avventure con altri, ma non le vive insieme al compagno o alla compagna.

Gli incontri con scambisti sono diversi anche dal poliamore, che consiste nell’avere più relazioni parallele con persone diverse, di cui il partner è a conoscenza.

Le esperienze di coppia sono sempre più variegate e libere per molte persone. Mano a mano che la società si evolve, aumentano le possibilità di essere davvero se stessi nella coppia e di cercare la felicità a modo proprio, senza essere giudicati.