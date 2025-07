Tempesta in mare: turisti in canoa salvati durante un temporale lungo la costa della Masseta

Brutta disavventura nella tarda mattina di oggi per due turisti, in vacanza nel Golfo di Policastro. L’improvvisa ondata di maltempo infatti poteva trasformarsi in una tragedia per due vacanzieri che intorno alle 13 si trovavano a bordo di una canoa lungo la costa della Masseta, nei pressi della grotta della Molara.

I fatti

Il forte temporale che si è scatenato lungo la costa ha preso alla sprovvista i due canoisti che in breve tempo sono stati catapultati in acqua, lontano centinaia di metri dalla costa ma anche dalla canoa. Ad avvistarli è stato il comandante della motobarca “Grecale” Francesco Mega, del trasporto passeggeri “Mega Tourist” che tempestivamente ha tratto in salvo i due malcapitati.

I soccorsi

Nel frattempo gli stessi avevano attivato i soccorsi della Capitaneria di Porto di Palinuro, guidata dal Tenente di Vascello Samantha Losito. Gli uomini della Guardia Costiera nell’immediato hanno dunque raggiunto il punto indicato e scortato nel porto di Scario la motobarca Grecale, a bordo della quale erano presenti i due turisti. Fortunatamente i due vacanzieri non hanno riportato nessuna ferita solo tanto spavento.