Teggiano, l’assessore Marisa Federico entra in Noi Moderati

Marisa Federico, assessore alle Politiche Sociali al Comune di Teggiano, aderisce a Noi Moderati. Il partito cresce ulteriormente sul territorio della provincia di Salerno e nel Vallo di Diano, grazie al lavoro del coordinatore provinciale Luigi Cerruti e dei singoli coordinamenti cittadini.

Le dichiarazioni

«La scelta di aderire al Partito Noi Moderati è motivata dalla volontà di essere sempre più efficace nell’affrontare le sfide che il nostro territorio ci pone e di collaborare con chi condivide valori ed ideali in linea con il bene della nostra comunità. Ci tengo a sottolineare che la mia adesione non comporterà alcun impatto negativo o di discontinuità sul mio lavoro all’interno dell’Amministrazione Comunale guidata dal mio Sindaco Michele Di Candia a cui va la mia stima ed il mio rispetto.

Continuerò ad impegnarmi con la stessa dedizione, caparbietà e passione nel mio ruolo di Assessore al servizio di tutti. Il mio interesse primario rimane quello del bene comune senza venir meno alla responsabilità verso ogni singolo cittadino. Ringrazio sin da ora tutti per il supporto e la fiducia che mi avete dato, che mi date e che sono sicura mi darete.

Il mio ringraziamento all’onorevole Pino Bicchielli e al coordinatore Cerruti per avermi accolto all’interno di Noi Moderati», ha dichiarato l’assessore Marisa Federico.

«Il mio personale benvenuto all’assessore Federico al quale va il mio ringraziamento per aver scelto di credere in Noi Moderati e di mettere al servizio del nostro partito le sue competenze», ha dichiarato l’onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati.

Ad esprimere soddisfazione anche il coordinatore provinciale Luigi Cerruti

«Noi Moderati resta un partito attrattivo, stiamo raccogliendo numerose e importanti adesioni nel salernitano e ci stiamo strutturando anche nel Vallo di Diano grazie al lavoro che sta portando avanti il nostro coordinatore Antonio Casale.

All’assessore Federico i miei complimenti per il lavoro svolto in questi nove anni di amministrazione e il ringraziamento per aver scelto di credere in Noi Moderati e sposare il nostro progetto politico».

Sulla stessa linea anche il coordinatore di zona, Casale: «Conosco da tempo l’assessore Marisa Federico e il suo ingresso nel partito è un segnale importante. Dà forza al nostro impegno, a quanto fatto fino ad ora e al lavoro che intendiamo portare avanti.

Grazie all’onorevole Bicchielli e al nostro coordinatore Cerruti per la presenza sul territorio, per l’amore verso questa provincia bellissima ma che, ancora oggi, sconta tante difficoltà. Il mio grazie va anche a Luigi Morello, coordinatore cittadino, per quanto fatto fino ad ora e per i progetti futuri che stiamo mettendo in campo. Andiamo avanti».