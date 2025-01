Teggiano: dalla Cattedrale di Santa Maria Maggiore la Santa Messa in diretta su Rai1

Sarà trasmessa dalla suggestiva Cattedrale di Santa Maria Maggiore a Teggiano la Santa Messa di domenica 5 gennaio, in diretta televisiva su Rai1, un evento atteso dai fedeli e dagli appassionati di storia e cultura religiosa. Il collegamento è previsto, come di consueto, per le ore 10:55.

L’arrivo della troupe in Città

Le preparazioni sono già in corso, nel pomeriggio di ieri, le troupe della Rai hanno raggiunto il centro storico di Teggiano per montare le telecamere e predisporre le attrezzature necessarie alla trasmissione in diretta.

La messa sarà preceduta da un breve video che illustrerà le bellezze e le peculiarità della città ospitante, offrendo agli spettatori uno scorcio sulla ricca storia e sul fascino unico di Teggiano.

Un evento che unisce fede e tradizione

La regia dell’evento è affidata a Gianni Epifani, mentre il supporto spirituale e organizzativo è coordinato da Don Michele Totaro. Un team di esperti garantirà la qualità della trasmissione, rendendo omaggio al patrimonio religioso e culturale del territorio.

Un appuntamento che unisce fede e tradizione, portando le immagini di Teggiano e della sua magnifica cattedrale nelle case degli italiani.