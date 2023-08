Taylor Swift: “Ho origini cilentane, voglio conoscere i miei antenati”

Taylor Swift ha origini cilentane e vuole venire a conoscere i suoi antenati a Castelnuovo Cilento. A raccontarlo è l’editore cilentanto, Giuseppe Galzerano alle pagine del “Corriere del Mezzogiorno”. “Tutto è iniziato quattro-cinque anni fa, stavo facendo una ricerca sulla storia di un anarchico italiano ucciso dalla polizia americana e a un certo punto, consultando alcuni giornali statunitensi, mi apparve una notizia degli anni Venti del secolo scorso da Castelnuovo Cilento: si trattava della morte di una certa Rosa Baldi, i cui figli stavano in America – dice l’editore- Collegai quel cognome alla tomba di famiglia di un tale Vito Baldi, nel cimitero del mio paese, che mi aveva sempre incuriosito, perché di costui non si sapeva niente, e decisi di approfondire”.

“Voglio venire in Cilento”

I contatti con l’America Così Galzerano, attraverso dati e notizie, si mette in contatto con i discendenti di Victor Baldi, residenti a Philadelphia, i quali stupiti gli hanno inviato una foto con Rosa Baldi e Vito Baldi insieme al figlio. Il bambino in quella foto era proprio Carmine Carlo Antonio Baldi, partito da Castelnuovo Cilento per New York nel 1876. Successivamente, Carmine Baldi sposò Luisa Eurindine Sorbenheimer e da loro nacquero sette figli, tra cui Rosa, che si sposò con il tenente colonnello Archie Dean Swift. La coppia ebbe a sua volta tre figli: Archie III, Douglas e Scott, il padre di Taylor Swift.

La pop star, venuta a conoscenza di questa storia, ha fortemente espresso il desiderio di conoscere le origini della sua famiglia cilentana, proprio come riportato nel libro “Philadelphia’s King of little Italy” scritto dal giudice della Corte Suprema del New Hampshire Charles Douglasnon.

L’evento

Il libro sarà così presentato il 09 agosto, grazie all’editore Galzerano, in piazza a Castelnuovo Cilento.