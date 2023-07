Castelnuovo Cilento nella rete nazionale dei comuni amici della famiglia

Il Comune di Castelnuovo Cilento è Family Friendly; è stato assegnato all’Ente cilentano il marchio di “Comune amico della famiglia”, dopo l’ adesione all’omonima rete nazionale, promossa dalla Provincia di Trento, dal Comune di Alghero e dall’Associazione Nazionale Famiglie Numerose. “Comune amico della famiglia” è un marchio che identifica l’Amministrazione comunale attenta al target “family”, che promuove politiche e servizi a favore delle famiglie.

Gli obiettivi del Network

Il Network persegue l’obbiettivo di promuovere, implementare e diffondere politiche concrete di sostegno ai nuclei familiari residenti nei Comuni italiani e costituisce la rete dei Comuni che a livello nazionale intendono promuovere politiche per il benessere familiare sulla base del know-how sviluppato dalla Provincia autonoma di Trento, e che ad oggi può contare sul l’adesione di 103 amministrazioni comunali tra le quali Trento, Perugia, Padova, Bergamo, Cagliari e numerose altre istituzioni come la Regione Sardegna, la Regione Marche.

Le finalità

L’adesione al network “Family in Italia” permetterà anche all’Amministrazione comunale di Castelnuovo Cilento di entrare in un percorso virtuoso di conoscenza di buone pratiche e di percorsi di formazione in tema di politiche familiari. La rete rappresenta un moltiplicatore di risorse e di scambi di informazioni, esperienze e idee consentirà di conoscere e sperimentare nuove politiche, nuovi modelli organizzativi e di welfare. Castelnuovo intende qualificarsi sempre più come territorio accogliente ed attrattivo per le famiglie e capace di offrire servizi ed opportunità rispondenti alle aspettative delle famiglie residenti.

Il commento del sindaco

“Siamo il primo Comune certificato Family in Campania – dice entusiasta il primo cittadino Eros La Maida -Siamo felici , umanamente e come Amministrazione , perché questo riconoscimento premia l’attenzione e la cura che abbiamo sempre avuto , abbiamo e avremo ancora, instancabilmente, per una realtà istituzionale, la Famiglia, insieme alla Scuola, cruciali, per l’Umanità. Desidero ringraziare, di vero cuore e dal profondo del mio cuore , in primis , Mauro Ledda e Filomena Cappiello Coordinatori Nazionali del Network Family in Italia e Lucio Coticelli dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose. Senza di loro, non saremmo mai riusciti a conquistare questo marchio prestigioso. Di certo, non lo avremmo mai preso! Desidero ringraziare , infine, Maria Grazia Cobbe e Luciamo Malfer per la pazienza che hanno avuto nei nostri riguardi. “Non si vede bene che con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”. Ed è il cuore che questa splendida Rete Nazionale vuole premiare. Curare. Custodire. Il cuore , il granaio della nostra anima. Il granaio del nostro amore. Grazie”.